महाकाल के दरबार पहुंचे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया, लिया बाबा का आशीर्वाद

अक्षय कुमार के साथ-साथ टाइगर श्राफ और डिंपल कपाड़िया ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की। साथ ही, मंदिर में उन्होंने न सिर्फ भगवान के दर्शन किए, बल्कि नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कही जो इस मंदिर की एक खास परंपरा मानी जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। आपको बता दें कि, अक्षय कुमार पहले भी कई बार अपने परिवार के साथ यहां आकर बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'ओह माई गॉड-2' के लिए वो महाकाल मंदिर में फिल्म शूट भी कर चुके हैं।