हैदराबाद विधायक टी राजा का ओवैसी ब्रदर्स पर बड़ा हमला, दोनों भाईयों को बताया मुसलमान का दुश्मन

बंगाल चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक टी राजा ने ममता बैनर्जी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 'चुनाव का समय है तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बौखला गई है'। विधायक टी राजा ने ममता बैनर्जी पर बांग्लादेशियों को पालने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बार ममता बैनर्जी को बड़ी हार का मूंह देखने का दावा किया है। राजा ने कहा- पिछली बार भी बंगाल चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थी। इस बार भी वहां भगवा लहराएगा। विधायक टी राजा ने एमपी में लव जिहाद कानून का सख्ती से पालन करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि, कानून का सख्ती से पालन न होने के कारण ही हमारी बहन - बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही है।