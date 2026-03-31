10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया जल संसाधन विभाग का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

प्राप्त शिकायत की तस्दीक पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने उप पुलिस अधीक्षक से कराई तो शिकायत सही पाई गई। इस पर आज दिनांक 31 मार्च 2026 को ट्रैप दल गठित किया गया। आरोपी ने आवेदक को रिश्वत राशि लेकर धार में बुलाया। आज धार में कार्यालय का अवकाश होने से आवेदक ने रिश्वत राशि देने के लिए आरोपी को अपने किराए से लिए घर पर प्रकाश नगर धार में बुलाया। लोकायुक्त की टीम आसपास तैनात हो गई थी। जैसे हो आरोपी ने आवेदक से रिश्वत राशि 10 हजार रुपए अपने दाहिने हाथ में लिए, लोकायुक्त के दल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।