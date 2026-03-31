देश के 1100 से अधिक भवनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

Bomb Threat Case :मध्य प्रदेश के कई भवनों के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के प्रतिष्ठित निजी और सरकारी संस्थानों को अलग-अलग समय में बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को आखिरकार दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि, पिछले कुछ महीनों में उसने 1100 से ज्यादा फर्जी ईमेल भेजकर संबंधित को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने का काम किया था।