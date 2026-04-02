युद्ध का असर: कमर्शियल LPG सिलेंडर ‘195 रुपये’ महंगा, कीमतें 2 हजार पार

Commercial cylinder: एक अप्रेल से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 195 रुपए बढ़ा दिए हैं, जो सिलेंडर शहर में एक दिन पहले तक 1888 रुपए में बमुश्किल उपलब्ध हो रहा था, उसके दाम अब 2081 रुपए हो गए हैं। हालांकि शहर में बीते एक महीने से घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर मची अफरा-तफरी अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है। बुधवार को घरेलू गैस बुकिंग के मुकाबले वेटिंग दस हजार तक पहुंच गई। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि मांग और आपूर्ति में लगातार संतुलन आता जा रहा है।