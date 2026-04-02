सावधान! सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए सेक्सटॉर्शन गैंग, इस तरह लोगों को बना रहे ठगी का शिकार

साइबर अपराधियों का तरीका बेहद शातिर है। वे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सुंदर युवतियों की फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन प्रोफाइल से जुड़ता है, उसे बातचीत में उलझाकर टेलीग्राम पर ले जाया जाता है। यहां ठग वीडियो कॉल या संदिग्ध लिंक के जरिए मोबाइल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जुड़ना जोखिम भरा हो सकता है। ठग दोस्ती और आकर्षक प्रस्तावों के जरिए लोगों को जाल में फंसाते हैं।