6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

यहां लाठी लेकर सड़क पर उतर आईं महिलाएं, जाम कर दिया हाईवे, प्रशासन को संभालना पड़ा मोर्चा

MP News : शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं ने महू-नीमच रोड पर देर रात प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर कंटेनर रोककर हाईवे जाम किया। बाद में प्रशासन ने समझाइश देकर रात में जाम खुलवाया, तब यातायात सामान्य हुआ।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 02, 2026

MP News

शराब दुकान के विरोध में लाठी लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं (Photo Source- Input)

MP News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के महूगांव इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। रात करीब 10 बजे दुकान के लिए सामग्री लेकर पहुंचे कंटेनर को रहवासियों, खासकर महिलाओं ने लाठियां लेकर बीच सड़क पर रोक लिया और महू-नीमच हाईवे पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को आवेदन देकर स्कूल और मंदिर के पास शराब दुकान न खोलने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद रात में दुकान शुरू करने की तैयारी की जा रही थी। इससे नाराज होकर महिलाएं सडक़ पर उतर आईं।

कंटेनर को लेकर बढ़ा विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर एक खाली कंटेनर पहुंचा था, जिसे देखकर रहवासियों को उसमें शराब होने की आशंका हुई और विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने समझाइश देकर रात करीब 10:45 बजे जाम खुलवाया, लेकिन इसके बाद भी महिलाएं मौके पर डटी रहीं।

पहले से जारी था विरोध, विधायक भी पहुंचीं

चिनार वैली और अदिति विहार क्षेत्र की महिलाएं पहले से ही शराब दुकान के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। इससे पहले रहवासियों ने प्रस्तावित स्थल तक जाने वाले रास्ते में गड्ढे तक खोद दिए थे। सोमवार रात क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं और शिव मंदिर में पूजन के बाद महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने उन्हें स्कूल, मंदिर और कॉलोनियों की नजदीकी दिखाकर दुकान का विरोध जताया।

प्रशासन ने किया निरीक्षण, नपती की तैयारी

मंगलवार शाम एसडीएम राकेश परमार ने भी मौके पर पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया। रहवासियों ने क्षेत्र की संवेदनशीलता से अवगत कराया। प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान की संभावना भी तलाशी है और 2 अप्रेल को जमीन की नपती कराने की बात कही है।

किसी भी हाल में नहीं खुलने देंगे दुकान

रहवासियों और महिलाओं का साफ कहना है कि कॉलोनियों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकान किसी भी सूरत में नहीं खुलने दी जाएगी। इसके लिए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है।

खास बातें

-महूगांव इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध तेज हुआ। देखते ही देखते हालात उग्र हो गए।

-शराब लेकर दुकान पहुंचे कंटेनर को स्थानीय महिलाओं ने लाठी-डंडों के दम पर बीच सड़क पर रोका। महू-नीमच हाईवे पर बैठकर चक्काजाम कर दिया।

-मार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

-महिलाओं का आरोप है कि, पहले ही प्रशासन को आवेदन देकर सूचित किया गया था कि, खोली जाने वाली दुकान के नजदीक स्कूल और मंदिर है। इसे खोलने की अनुमति न दी जाए, फिर भी दुकान खोलने की तैयारी चल रही थी।

-मौके पर पहुंचे प्रशानिक अफसरों ने वैकल्पिक स्थान पर शराब दुकान शिफ्ट कराने का आश्वासन देने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया, तब जाकर यातायात साम्नय हुआ।

ये भी पढ़ें

अप्रैल की इस तारीख से एमपी में पड़ेगी भीषण गर्मी, लू भी चलेगी, 4 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 07:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / यहां लाठी लेकर सड़क पर उतर आईं महिलाएं, जाम कर दिया हाईवे, प्रशासन को संभालना पड़ा मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बीएच नंबर’ वाले वाहन मालिकों को दिया जाएगा नोटिस, की जाएगी कार्रवाइ

BH numbers Vehicle
इंदौर

इंदौर में वॉशरूम से मिला हिडन कैमरा, सफाईकर्मी रोज रिकॉर्ड करता था वीडियो

Hidden Camera
इंदौर

एमपी में ‘टोल टैक्स’ महंगा, 20 किमी. दायरे में रहने वालों की जेब पर फटका

MP Toll Tax
इंदौर

इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों से भरी कार को मारी टक्कर, 4 की मौत

Indore Road Accident death injured
इंदौर

9वीं कक्षा में प्रवेश के समय स्टूडेंट की उम्र 13 साल जरूरी !

Students
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.