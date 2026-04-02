यहां लाठी लेकर सड़क पर उतर आईं महिलाएं, जाम कर दिया हाईवे, प्रशासन को संभालना पड़ा मोर्चा

MP News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के महूगांव इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। रात करीब 10 बजे दुकान के लिए सामग्री लेकर पहुंचे कंटेनर को रहवासियों, खासकर महिलाओं ने लाठियां लेकर बीच सड़क पर रोक लिया और महू-नीमच हाईवे पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।