जीतू पटवारी की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा, BJP जॉइन करने की चर्चा तेज

इससे पहले विशाल राजेंद्र मालवीय ने अपनी पीड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी बताई थी। उन्होंने लिखा था कि पिछले पांच दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठा के साथ जनसेवा कर रहे हैं। स्व. राधाकिशन मालवीय का जिक्र करते हुए विकास ने लिखा है कि वे 10 सालों से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चाटुकारिता और व्यक्तिगत समीकरणों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। समर्पित कार्यकर्ता को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इससे मेरा आत्मसम्मान आहत हो रहा है। इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने भेदभाव के भी आरोप लगाए।