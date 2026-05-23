एमपी में 800 किलो की कार में लाद दिया 30 मीट्रिक टन आटा और तेल

CAG- नितेश पाल, इंदौर. राज्य सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है और उसके आय के साधनों में लगातार चोरी हो रही है। जीएसटी की चोरी में तो नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। इंदौर-भोपाल में सप्लायर्स की करतूत उजागर हुई है लेकिन कर एवं वित्त विभाग खामोश बैठा रहा। हाल ये है कि इंदौर में 800 किलो की निजी कार से 30 मीट्रिक टन आटा और खाद्य तेल की सप्लाई कर लाखों रुपए टैक्स की चोरी कर ली गई। मप्र वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सेंध लग गई और वित्त विभाग आंखें बंद कर बैठा रहा। इसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से हुआ है। भोपाल में चोरी की दो गाडिय़ों से 310 क्विंटल से सोयाबीन सप्लाई किया।