अप्रैल की इस तारीख से एमपी में पड़ेगी भीषण गर्मी, लू भी चलेगी, 4 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट

आंधी, बारिश और ओलों के बीच गर्मी का असर भी दिखा। मंगलवार को नर्मदापुरम में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो में 39.2 डिग्री, रतलाम - नौगांव में 39 डिग्री, दमोह में 39.1 डिग्री और खरगोन, रायसेन-उमरिया का 38 डिग्री आदि। वहीं, अगर प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो प्रदेश के 5 बड़े शहरों में भोपाल और जबलपुर में 37 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जबकि इंदौर और ग्वालियर में 36.6 डिग्री रहा। जबकि, उज्जैन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रहा।