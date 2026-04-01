पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 करोड़ के माल समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि, ढाई माह में ही एमडी ड्रग की दूसरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इससे इस नेटवर्क पर करारी चोट मारी गई है। आरक्षक बालकृष्ण के पास एक छोटी सी इनपुट आई थी और इस पर वर्क किया तो पुलिस को अंतरराज्यीय एमडी ड्रग के बड़े नेटवर्क को उजागर करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो केमिकल वहां से मिले हैं, उससे करीब चार किलो एमडी ड्रग बनाई जा सकती थी। इसकी कीमत करीब चार करोड़ रुपए होती है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से सघन पूछताछ करेगी और इसकी सप्लाई चेन, केमिकल देने वाले सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जांच करेगी। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी कि, इनका नेटवर्क कहां से कहां तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि, नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा।