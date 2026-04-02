एमपी में बिगड़ा मौसम, 30 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 40-50 कि.मी रफ्तार से चलेगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, गर्मी के दिनों में 5 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि के हालात बने रहने की संभावना है। वहीं, बीते 72 घंटों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज - चमक और बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल, इस तरह का मौसम बना रहने के कारण आगामी 3 से 4 दिन प्रदेश के अधिकर इलाकों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।