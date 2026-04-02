राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन… भविष्य की जंग और रणनीति पर गहन चर्चा, एमपी में जुटे देश-विदेश के अफसर

महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज भारतीय सेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1971 को 'कॉलेज ऑफ कॉम्बैट' के रूप में हुई थी, जिसे 1 जनवरी 2003 को वर्तमान नाम दिया गया। ये संस्थान तीनों सेनाओं के अधिकारियों को उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है और रणनीतिक नेतृत्व विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थान की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए हाल ही में 77वें आर्मी - डे समारोह में जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशस्ति' प्रदान की गई। ये सम्मान कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एचएस साही ने प्राप्त किया।