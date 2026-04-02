हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस को लेकर भोपाल में ट्रैफिक डायवर्ट, कई रास्ते रहेंगे बंद

खासतौर पर पुराने शहर में शाम 4 बजे से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। यातायात पुलिस ने दो प्रमुख जुलूस मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किए हैं। इस प्लान के तहत शहर के कई रूट बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में आम राहगीरों से अपील की गई है कि, अगर ट्रैफिक व्यवधान से बचना चाहते हैं तो यात्रा शुरु करने से पहले अपने गनतव्य तक पहुंच का मार्ग पहले ही निर्धारित कर लें, ताकि ट्रैफिक जाम में फंसने की परेशानी से बच सकें।