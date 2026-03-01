सोनिया गांधी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा पाठ

इस भक्तिमय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस सचिव परशुराम सिसौदिया एवं मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने किया। अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर 'जय श्री राम' और 'पवनपुत्र हनुमान' के जयकारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने संकटमोचन हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे सोनिया गांधी को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि वे पुनः जनसेवा के कार्यों में सक्रिय हो सकें।