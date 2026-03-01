सोनिया गांधी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा पाठ

उज्जैन. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा और वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है। इसी क्रम में उज्जैन संभाग के मल्हारगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ आस्था का सहारा लिया है।
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उपचाराधीन श्रीमती गांधी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कचनारा स्थित प्रसिद्ध खेड़ापति बालाजी मंदिर में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यहाँ कांग्रेसजनों ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना की और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया।
इस भक्तिमय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस सचिव परशुराम सिसौदिया एवं मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने किया। अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर 'जय श्री राम' और 'पवनपुत्र हनुमान' के जयकारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने संकटमोचन हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे सोनिया गांधी को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि वे पुनः जनसेवा के कार्यों में सक्रिय हो सकें।
इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी और निष्ठावान कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से:
कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की दुआएं और बाबा खेड़ापति की कृपा से सोनिया गांधी जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटेंगी। इस धार्मिक आयोजन ने न केवल कार्यकर्ताओं की एकजुटता को दर्शाया, बल्कि अपनी शीर्ष नेता के प्रति उनके गहरे सम्मान और लगाव को भी प्रकट किया।
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