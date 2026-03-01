27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

हर साल सरकार की झोली में 29 करोड़, फिर भी उपेक्षित है जिले की मंडियां

300 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को दे दिया अतिरिक्त चार्ज

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Mar 27, 2026

300 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को दे दिया अतिरिक्त चार्ज

हरिसिंह गुर्जर

झालावाड़। सरकार को करोड़ों का राजस्व देने के बाद भी जिले की कृषि उपज मंडियां बदहाल है। ये मंडिया हर साल करीब 29 करोड़ का राजस्व दे रही है। कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी के चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मंडियों में तो 15 में से 14 पद खाली हैं। पूरा काम ठेका कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जिससे नीलामी और सरकारी खरीद में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों का काम एक ही सचिव के भरोसे चल रहा है। हालत यह है कि जिले से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को दो-दो मंडियों का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। ऐसे में मंडियों की समुचित तरीके से निगरानी नहीं हो पा रही। यहां आए दिन किसानों की जिंस की चोरी हो रही है।
जिले की सात मुख्य मंडियों में से सिर्फ झालरापाटन में ही स्थायी सचिव है। शेष कार्यवाहकों के भरोसे चल रही है। इनमें दो मंडियों का अतिरिक्त कार्यभार भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ मंडी के सचिव को सौंप रखा है। ऐसे में करीब 300 किलोमीटर दूर से जिले की दो मंडियों की व्यवस्था संभलना लोहे के चने चबाने के बराबर है।

किसानों को झेलनी पड़ रही परेशानी

  • नीलामी के लिए पर्याप्त शेड का अभाव
  • मौसम खराब होने से किसानों की जिंस होती है खराब
  • सीसी रोड और बैठने के स्थान की कमी
  • पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं
  • रात्रि में रोशनी का अभाव, जिंस चोरी की घटनाएं
  • अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद,सुरक्षा कमजोर

लम्बे समय से पद खाली

जिले की मंडियों में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ सहायक, सूचना सहायक, चौकीदार, सफ ाई कर्मी और जलवाहक जैसे कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। स्थायी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

कार्यवाहकों के भरोसे मंडियां

मंडी सचिव
झालरापाटन स्थायी
अकलेरा झालरापाटन सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज
खानपुर बारां सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज
चौमहला रामगंजमंडी सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज
डग मांडलगढ़ सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज
भवानीमडी मांडलगढ़ सचिव के पास अितरिक्त चार्ज
मनोहरथाना छबड़ा सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज

हर मंडी से करोड़ों का राजस्व

जिले की प्रमुख मंडियों से हर साल सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।

अकलेरा -4.20 करोड़
झालरापाटन- 4.75 करोड़
भवानीमंडी - 8.80 करोड़
चौमहला- 3.50 करोड़
डग-1 करोड़
खानपुर- 6.28 करोड़
मनोहरथाना- 1.10 करोड़


‘‘स्टाफ की कमी के कारण मॉनिटरिंग सहित कई कार्यों में दिक्कत आती है। सरकार को मांग भेजी गई है। फि लहाल ठेका कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा हैई लेकिन स्थायी नियुक्तियां होने पर व्यवस्थाएं बेहतर हो सकेंगी

  • गोविन्द सिंह, सचिव कृषि उपज मंडी झालरापाटन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / हर साल सरकार की झोली में 29 करोड़, फिर भी उपेक्षित है जिले की मंडियां

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर में फंसा हाथ, किसान की मौत

thresher machine accident (1)
झालावाड़

झालावाड़: नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, चार महीने पहले हुई थी शादी

झालावाड़

Renu Murder Case: पहले पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर होटल में लड़कियों को बुलाकर बनाए अवैध संबंध

Renu Murder Case-1
झालावाड़

क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला राज, पत्नी की पीट-पीटकर हत्या की थी

झालावाड़

Rajasthan Crime: शराब और अय्याशी में डूबा करोड़पति बना कातिल; पत्नी की पीट-पीटकर ली जान

jhalawar wife murder
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.