हर साल सरकार की झोली में 29 करोड़, फिर भी उपेक्षित है जिले की मंडियां

झालावाड़। सरकार को करोड़ों का राजस्व देने के बाद भी जिले की कृषि उपज मंडियां बदहाल है। ये मंडिया हर साल करीब 29 करोड़ का राजस्व दे रही है। कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी के चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मंडियों में तो 15 में से 14 पद खाली हैं। पूरा काम ठेका कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जिससे नीलामी और सरकारी खरीद में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों का काम एक ही सचिव के भरोसे चल रहा है। हालत यह है कि जिले से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को दो-दो मंडियों का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। ऐसे में मंडियों की समुचित तरीके से निगरानी नहीं हो पा रही। यहां आए दिन किसानों की जिंस की चोरी हो रही है।

जिले की सात मुख्य मंडियों में से सिर्फ झालरापाटन में ही स्थायी सचिव है। शेष कार्यवाहकों के भरोसे चल रही है। इनमें दो मंडियों का अतिरिक्त कार्यभार भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ मंडी के सचिव को सौंप रखा है। ऐसे में करीब 300 किलोमीटर दूर से जिले की दो मंडियों की व्यवस्था संभलना लोहे के चने चबाने के बराबर है।