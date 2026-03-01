माता के दर्शन करने जा रही दो चचेरी बहने नदी में नहाते समय डूबी, इलाके में पसरा मातम

परिवार की दो बेटियां, 18 साल की माया कुशवाहा और 17 साल की रौशनी कुशवाहा नहाने के लिए नदी में उतर गई। नहाते समय दोनों लड़कियां अनजाने में नदी के हिस्से तक चली गई। तभी अचानक नहाते समय एक बहन का पैर फिसल गया और वह नदी के गहरे हिस्से की तरफ चली गई और डूबने लगी। दूसरी बहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो वो भी नदी की गहराई के कारण डूबने लगी। पानी की गहराई और नदी के तेज बहाव के कारण दोनों बालिकाएं खुद को संभाल नहीं पाई और ददेखते ही देखते दोनों गहरे पानी में डूब गई। डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लड़कियों के परिजनों ने चीख-पुकार करने लगे। परिजनों की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।