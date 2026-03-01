Big News: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री का निधन, पार्टी में शोक की लहर

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस साल दो और नेता खो दिया। साल की शुरुआत में ग्वालियर के बड़े नेता और पार्षद प्रेमप्रकाश शर्मा का बीमारी के चलते निधन हो गया था। बिजली विभाग में जीवन पर्यन्त कर्मचारी रहे पी.पी शर्मा ने पद से रिटायर होने के बाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और वर्ष 2022 में वार्ड नंबर-5 से पार्षद चुने गए थे। वे अपने समय में क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे, जिसके चलते क्षेत्र की जनता के बीच भी उन्हें खासा लोकप्रियता प्राप्त थी।