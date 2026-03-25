डायरेक्ट link से ऐसे चेक करें क्लास 5th-8th का रिजल्ट, डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

MP Board Class 5th 8th Result 2026: आज मध्यप्रदेश के लाखों बच्चों के लिए बहुत अहम दिन है। क्योंकि आज 25 मार्च को राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश के कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र डायरेक्ट link की मदद से आसानी से अपने परिक्षा परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। बता दें कि, इस बार प्रदेश के सरकारी, प्राइवेट स्कूलों और मदरसों के करीब 23 लाख 68 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 5वीं के 12.76 लाख और 8वीं के 10.92 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल रहे।