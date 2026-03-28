MP News- : बीजेपी के बड़े नेता फंसे, कोर्ट की सख्ती के बाद बने नामजद आरोपी

पिछले साल सितंबर में जबलपुर के पूर्व महापौर व बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया था। पूर्व महापौर प्रभात साहू स्कूटर से जाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे थे। बल्देवबाग में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। गाड़ी रोके जाने को लेकर दोनों में गरमागरमी हो गई। आरक्षक कृष्ण कुमार पाल ने गुस्से में प्रभात साहू को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा कि आरक्षक ने गाली बकने से नाराज होकर यह प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात साहू पर पुलिसकर्मी के इस हमले से शहरभर में बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो उठे थे और उन्होंने जाम लगा दिया। पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके बाद प्रभात साहू पर हाथ उठाने आरक्षक कृष्ण कुमार पाल को निलंबित कर दिया गया था।