कांग्रेस को बड़ा झटका, एक और एमएलए की जा सकती है विधायकी, हाईकोर्ट का कड़ा रुख

MLA Abhay Mishra- एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके एक और एमएलए की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि याचिका में उठाए गए आरोपों को ट्रायल के दौरान ही तथ्यों व साक्ष्यों पर परखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आरोप सही पाने पर विजयी उम्मीदवार का चुनाव निरस्त किया जा सकता है। चुनाव याचिका में सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। विधानसभा में भाजपा के पराजित उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने यह याचिका दायर की है।