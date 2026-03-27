खजुराहो से रनेह वॉटरफॉल मार्ग का होगा कायाकल्प- पीडब्ल्यूडी 18.82 करोड़ की लागत से करेगा 13 किमी लंबी सडक़ का चौड़ीकरण

रनेह वॉटरफॉल, जो केन नदी पर स्थित एक प्राकृतिक आकर्षण है, अपनी ग्रेनाइट चट्टानों और गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन खराब सडक़ उनके अनुभव को प्रभावित करती थी। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पीके जडयि़ा के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और संबंधित ठेकेदार से अनुबंध के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।