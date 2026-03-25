छतरपुर में रसोई गैस का संकट: कागजों में स्टॉक फुल, लेकिन शहर की सड़कों पर 8000 परिवारों की लंबी वेटिंग

इस संकट की जड़ें सात समंदर पार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ी हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की आवक पूरी तरह बंद हो गई है। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घरेलू सिलेंडर भी अब बेहद सीमित मात्रा में मिल पा रहे हैं।गैस एजेंसी संचालक हरगोविंद ने बताया कि, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति तो किसी तरह सीमित रूप में की जा रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह ठप है। नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन का अंतराल अनिवार्य है। कई उपभोक्ताओं की किताबें (कनेक्शन) इसलिए बंद हो गई हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 9 महीनों से सिलेंडर नहीं लिया, वहीं बिना केवाईसी वाले उपभोक्ताओं को भी परेशानी आ रही है।