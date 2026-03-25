छतरपुर के किशनगढ़ और पुरवा गांव की खूबसूरती अब बड़े पर्दे पर, जल सहेलियों के संघर्ष की कहानी कहेगी फिल्म बूंद

यह फिल्म पूरी तरह से बुंदेलखंड की उन जल सहेलियों के उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों से प्रेरित है, जिन्होंने अपनी मेहनत से सूखे तालाबों को पुनर्जीवित किया और जल संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल पेश की। फिल्म के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कैसे एक-एक बूंद पानी को बचाने के लिए ग्रामीण महिलाएं संगठित होकर समाज में बदलाव ला रही हैं। फिल्म के निर्माता दीपक मनोहर दीवान और निर्देशक जैनी दीपायन ने बुंदेलखंड के इस ज्वलंत मुद्दे को बेहद संवेदनशीलता के साथ फिल्माया है।