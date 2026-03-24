भव्य शोभायात्रा के साथ नवदिवसीय महाकुंभ का शुभारंभ आज, मोटे के महावीर मंदिर से निकलेगी यात्रा

श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति के तत्वावधान में इस वर्ष रामनवमी के पावन अवसर पर 27 मार्च को भगवान श्री राम जन्म की दिव्य लीला का भव्य मंचन किया जाएगा। समिति द्वारा इस आयोजन को इस बार अत्यंत आकर्षक और अलौकिक स्वरूप देने की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं।समिति के महामंत्री गिरजा पाटकर ने बताया कि इस वर्ष राम जन्म की लीला को विशेष रूप से नवीन तकनीक और अद्भुत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दर्शाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु स्वयं को उस दिव्य युग में अनुभव कर सकें।