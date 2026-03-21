कुलिश जन्मशती वर्ष: संगम सेवालय ने गौरैया संरक्षण से दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश, कार्यशाला में बच्चों ने बनाए पक्षियों के बसेरे



इस अवसर पर विपिन अवस्थी, अंजू अवस्थी, संविदा अवस्थी, डॉ. स्वतंत्र शर्मा, केएन सोमन, विमला सोमन, नीलम पाण्डेय, दिल्ला राम अहिरवार, लखन लाल अग्रवाल, प्रमोद खरे, किरण मिश्रा, प्रतीक्षा अरजरिया, नीतू सिंह एवं कल्पना चौरसिया सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सुव्यवस्थित संचालन अजय चतुर्वेदी द्वारा किया गया। संगम सेवालय के पदाधिकारियों ने अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए संकल्प लिया कि कुलिश जी के जन्मशती वर्ष में इस प्रकार के सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।