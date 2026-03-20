चैत्र नवरात्रि पर खुले मां जगदम्बी मंदिर के पट, नौ दिनों तक गर्भगृह में जल अर्पित कर सकेंगे श्रद्धालु

इतिहासकारों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। पश्चिमी समूह के अधिकांश मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं। माना जाता है कि सृष्टि की पूर्णता के लिए शिव के साथ शक्ति का होना अनिवार्य है, इसी उद्देश्य से इस समूह में देवी पार्वती का मंदिर स्थापित किया गया था। सन 1880 के आसपास तत्कालीन छतरपुर महाराजा ने खजुराहो से करीब 25 किलोमीटर दूर मनियागढ़ की पहाडिय़ों से मां पार्वती की यह अत्यंत प्राचीन और अलौकिक प्रतिमा लाकर यहां स्थापित करवाई थी। कालांतर में भक्त इन्हें मां जगदम्बी के रूप में पूजने लगे।