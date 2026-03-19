नवरात्रि आज: त्रेतायुग की गवाह है यह पर्वत श्रृंखला: माता सीता के वनदेवी स्वरूप की पूजा, 360 सीढिय़ां चढकऱ सिद्ध मंदिर पहुंचते हैं श्रद्धालु

पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार इस पर्वत का सीधा संबंध रामायण काल से है। कहा जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने माता सीता का परित्याग किया था, तब माता सीता इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं थीं। यहां प्रवास के दौरान महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वनदेवी का नाम दिया था। स्थानीय मान्यता है कि यही वनदेवी शब्द समय के साथ अपभ्रंश होकर बंबर वैनी बन गया। माता सीता के इसी वनदेवी स्वरूप की पूजा यहां सदियों से की जा रही है।