शादी के 8 दिन बाद युवक ने दी जान, शाम को ही पत्नी गई थी मायके

रात करीब 1:30 बजे जब पिता की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि रूपेंद्र के कमरे की खिड़‌की के शीशे टूटे हुए थे। अंदर झांकने पर रूपेंद्र फांसी के फंदे पर झूलता नजर आया। आनन-फानन में परिजनों ने दरवाजा खोलकर फंदा काटा और रूपेंद्र को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही चंदला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पत्नी के वियोग और शराब के नशे में उठाए गए कदम का लग रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत की असल वजह और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।