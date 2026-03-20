छतरपुर की रामनवमी शोभायात्रा में अब नहीं गूंजेगा डीजे का शोर, 20 साल पुरानी परंपरा में बड़ा बदलाव

समिति संयोजक राकेश तिवारी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से यह शोभायात्रा निरंतर निकाली जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से डीजे की तेज आवाज को लेकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों को होने वाली परेशानियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। मीडिया प्रभारी अभिलेख खरे ने कहा कि समाज के हर वर्ग की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह सामाजिक संवेदनशीलता दिखाई है। तेज ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में अब भक्त अधिक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल का अनुभव कर सकेंगे।