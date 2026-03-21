शिक्षा तो है, पर रोजगार नहीं, शहरों में गहराया रोजगार का संकट

सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने और रोजगार से जोडऩे के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है।

राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल- नौकरी की तलाश कर रहे छतरपुर के युवा एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी योग्यता के अनुसार रिक्तियां देख सकते हैं।

स्किल इंडिया मिशन- स्थानीय आईटीआई और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है।

फ्यूचर स्किल्स प्राइम- जो युवा तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों की ट्रेनिंग की सुविधा भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा।

विशेषज्ञ की राय- छतरपुर में पर्यटन (खजुराहो) और कृषि आधारित उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। स्नातक युवाओं को पारंपरिक नौकरियों के बजाय स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि शहरी बेरोजगारी के आंकड़ों को कम किया जा सके।

फोटो- एआइ फोटो