17 एकड़ में तैयार हो रहा देश का अनूठा विरासत वन, लुभाएंगे 25 मंदिरों के प्रतिरूप और नक्षत्र वाटिकाएं, अब ओपन थियेटर भी बनाएंगे

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो अब केवल अपनी बेमिसाल पत्थर शिल्प कला के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म के अनूठे संगम के लिए भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगी। राजनगर-गंज मार्ग पर गोरा तिराहे के पास वन कक्ष-675 के अंतर्गत 17 एकड़ की विशाल भूमि पर 'विरासत वन' का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। गुजरात के प्रख्यात सांस्कृतिक वनों की तर्ज पर विकसित हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए राज्य शासन ने 12 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।