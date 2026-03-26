गाइड लाइन दर: जिले में सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम गढ़ा और मेडिकल कॉलेज रोड पर 35 प्रतिशत तक उछाल

बढ़ोतरी के बावजूद छतरपुर शहर के पुराने और व्यावसायिक क्षेत्र अभी भी जिले के सबसे महंगे इलाके बने हुए हैं। चौक बाजार और जवाहर रोड क्षेत्र जमीन की दृष्टि से सबसे कीमती माने जा रहे हैं। यहां पहले से ही संपत्तियों के दाम अधिक होने के कारण जिला मूल्यांकन समिति ने नई गाइडलाइन में यहां सीमित बढ़ोतरी की है। वर्तमान में चौक बाजार क्षेत्र में जमीन का मूल्य लगभग 14070 रुपए प्रति वर्ग मीटर और सागर रोड क्षेत्र में 13555 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है।