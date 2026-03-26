परीक्षा परिणाम घोषित: 5वीं में 93.78 और 8वीं में 92.27 प्रतिशत रहा जिले का औसत रिजल्ट

कक्षा 5वीं के परिणामों पर नजर डालें तो जिले भर में कुल 43164 विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें से 38578 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 36179 उत्तीर्ण हुए। लवकुशनगर ब्लॉक 97.48 प्रतिशत रिजल्ट के साथ जिले में सबसे ऊपर रहा। वहीं बिजावर 96.90 प्रतिशत के साथ दूसरे और बकस्वाहा 95.73 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। विशेष बात यह है कि ईशानगर ब्लॉक के सबसे अधिक 1691 छात्रों ने ए और ए प्लस ग्रेड हासिल किया है।