तीन साल में 14 प्रतिशत बढ़ी आम आदमी की आय लेकिन खर्चों की रफ्तार हुई 33 फीसदी तेज

महंगाई के इस दौर में कुछ चीजों ने राहत भी दी है। आलू की कीमतों में प्रति किलो 1.07 रुपए की गिरावट आई है, वहीं मसूर दाल (94.19 से घटकर 89.16 रुपए) और खुली चाय के दाम भी मामूली रूप से कम हुए हैं। नमक और प्याज की कीमतों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, जिससे इन चीजों पर महंगाई का ज्यादा असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर, बढ़ती महंगाई और आय की धीमी रफ्तार ने छतरपुर सहित पूरे क्षेत्र के परिवारों के लिए महीने का किचन बजट संभालना एक बड़ी चुनौती बना दिया है।