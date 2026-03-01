संस्कारों की परंपरा से ही जीवित रहेगी भारतीय संस्कृति : कारपेंटर

डीजे पर गूंजते भजनों और ढोल-नगाड़ों की थाप पर समाजजन उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए शोभायात्रा में शामिल रहे। पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण बना रहा।शोभायात्रा के समापन पर मंदिर में ढोल, डमरू, तांबे एवं झांझ-मंजीरों के साथ महाआरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई।इस अवसर पर नवयुवक मंडल के सदस्य, माली समाज के वरिष्ठजन एवं अन्य रामभक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत चैत्र नवरात्रि पर्व पर विशेष गायत्री अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें दैनिक ध्यान, साधना, जप एवं यज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार आयोजित किए गए। इनमें पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, गुरु दीक्षा, मुंडन, जन्मदिवस एवं विवाह दिवस संस्कार शामिल रहे।