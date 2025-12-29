MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

bypass roads, new bridge on 2 rivers and ROB construction in ashoknagar (फोटो- Freepik)
Bypass Roads Construction: पांच बायपास रोड, दो नदियों पर नए पुल और रेल लाईनी पर तीन नए ओवरब्रिज अशोकनगर जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को आबादी क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ रेलवे क्रॉसिंग पर भी निकलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जिले में निर्माण कार्य चल रहे है, जो नए साल मैं तैयार हो जाएंगे। (mp news)
करीब 262 करोड़ रुपए लागत से बन रहे नेशनल हाइवे 346ए पर आचादी क्षेत्रों में यातायात की समस्या को देखते हुए जिले में करीब चार बायपास रोड का अभी काम चल रहा है। जिसमें मुंगावली, बहादुरपुर और बंगला चौराहा के बाहर से नेशनल हाइवे के इन बायपास रोड का काम चल रहा है।
वहीं, शहर के लिए भी 96 करोड़ रुपए लागत से गुना-अशोकनगर रोड से रुसल्लाबुजुर्ग, इंटवा, मलखेडी, मोहरी, इग्लेखेडी गाव से होते हुए अशोकनगर-विदिशा रोड तक 12.4 किमी लंबा नया बायपास रोड केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। इससे इन बायपास के माध्यम से भारी वाहन सीधे ही बाहर निकल जाएंगे। जो यातायात को रफ्तार देंगे और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाएंगे।
रेलवे लाइन को क्रॉस कर निकलीं मुख्य सड़कों पर रेलवे क्रॉसिंग वाहनों की रफ्तार को रोक देती हैं और यहां वाहनों को निकलने लंबा इंतजार करना पड़ता है। मुंगावली में नेशनल हाइवे पर शहर के पास पीडब्ल्यूडी का ब्रिज विभाग 30 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपए लागत से 770 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज (ROB), वहीं अशोकनगर गुना रोड पर शादौरा में भी ब्रिज विभाग 29 करोड 49 लाख 97 हजार रुपए से 720 मीटर लंचा ओवरब्रिज बना रहा है। इसके अलावा एनएचएआइ मुंगावली में नेशनल हाइवे पर भातपुरा से बन रहे बायपास के लिए भी 9 करोड़ रुपए लागत से ओवरब्रिज निर्माण कर रहा है।
जहां अशोकनगर-पिपरई रोड पर और नदी पर करीब 9 साल से निर्माणाधीन पुल अब बनकर तैयार हो चुका है। इससे अब इस सड़क पर नदी के उफान पर आने से वाहनों की आकनाही बंद नहीं होगी। वहीं नेशनल हाइवे पर बनाए जा रहे बायपास मार्गों पर भी नदियों पर पुलों (New Bridges) का निर्माण करा रहा है और जिले में अर्थी दो स्थानों पर नदियों पर पुलों का निर्माण चल रहा है जो नए साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी कई जगहों पर पुल निर्माण कार्य शुरू होंगे। जिनसे आवाजाही में लोगों को लाभ मिलेगा। (mp news)
