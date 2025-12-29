MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

रेलवे लाइन को क्रॉस कर निकलीं मुख्य सड़कों पर रेलवे क्रॉसिंग वाहनों की रफ्तार को रोक देती हैं और यहां वाहनों को निकलने लंबा इंतजार करना पड़ता है। मुंगावली में नेशनल हाइवे पर शहर के पास पीडब्ल्यूडी का ब्रिज विभाग 30 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपए लागत से 770 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज (ROB), वहीं अशोकनगर गुना रोड पर शादौरा में भी ब्रिज विभाग 29 करोड 49 लाख 97 हजार रुपए से 720 मीटर लंचा ओवरब्रिज बना रहा है। इसके अलावा एनएचएआइ मुंगावली में नेशनल हाइवे पर भातपुरा से बन रहे बायपास के लिए भी 9 करोड़ रुपए लागत से ओवरब्रिज निर्माण कर रहा है।