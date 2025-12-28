MP में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला! रिश्तेदार, दोस्तों के खाते भर रहे थे कर्मचारी…

स्कूल शिक्षा विभाग के इंदौर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यह घोटाला हुआ और आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल की टीम ने गड़बड़ी पकड़ी। टीम ने जांच की तो एक ऑपरेटर और एक क्लर्क की भूमिका पता चली। प्राथमिक छानबीन में सामने आया कि वर्ष 2017 से विभाग में आर्थिक गड़बड़ी की जा रही थी। जिस भी मद में राशि शेष रह जाती, उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। प्राथमिक जांच में ही पता चला कि यह राशि संदिग्ध आरोपी ने पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों व परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। करीब 150 खातों में यह भेजी गई।