MP वालों सावधान…. 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है बिजली!

प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी को लेकर जनसंगठनों ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। जनसंगठनों का आरोप है कि सरकार ने जनता को गुमराह किया है। बताया गया कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्मन सिंह तोमर ने सितंबर माह में घोषणा की थी कि जीएसटी घटाया गया है और कोयले पर लगने वाला कम्पनसेशन सेस समाप्त कर दिया गया है, इसलिए वर्ष 2026 में बिजली के दाम घटाए जाएंगे। इससे आक्रोशित जनसंगठनों ने शनिवार को घंटाघर के पास एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ऊर्जा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। (MP News)