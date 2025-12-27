ये कैसी मनमानी? बिजली बिल जमा फिर भी काट दी लाइट, अंधेरे में लोग

इस मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। शहर कांग्रेस के संगठन मंत्री राजदीप सिंह मोनू ने कहा है कि भाजपा सरकार में यह अमानवीयता हो रही है और सत्तादल चुप्पी साचे बैठा है। अव्वल तो इन मीटरों में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर का पूरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे मीटर लगाने का कांग्रेस विरोध करती है। जिस तरीके से परिवारों को पूरा बिजली बिल जमा करने के बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर किया गया है उसे लेकर कांग्रेस सीएम के सामने विरोध प्रदर्शन कर उनसे सवाल करेगी। (MP News)