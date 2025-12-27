Good News: MP को मिलेगी नई रेल लाइन, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

New Rail line Construction: सड़क मार्ग पर निर्भरता वाली कुरवाई व सिरोंज विधानसभा को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लाखों लोगों का सफर आसान होगा व व्यापार भी बढ़ेगा। जल्द ही यहां सर्वे शुरू हो रहा है। जिसमें रेलवे लाइन का मार्ग, दूरी, रेलवे स्टेशनों की संख्या सहित पुल पुलियों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बीना से ब्यावरा के बीच रेल मार्ग का रास्ता साफ हो जाएगा।