Good News: MP को मिलेगी नई रेल लाइन, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

New Rail line Construction: सड़क मार्ग पर निर्भरता वाली कुरवाई व सिरोंज विधानसभा को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लाखों लोगों का सफर आसान होगा व व्यापार भी बढ़ेगा। जल्द ही यहां सर्वे शुरू हो रहा है। जिसमें रेलवे लाइन का मार्ग, दूरी, रेलवे स्टेशनों की संख्या सहित पुल पुलियों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बीना से ब्यावरा के बीच रेल मार्ग का रास्ता साफ हो जाएगा।
वर्तमान में रेल सुविधाएं नहीं होने के कारण लाखों लोगों को अधिक समय व रुपए खर्च करने पड़ रहे है। दो दशक पूर्व बीना-कुरवाई-पथरिया सिरोज-लटेरी-व्यावरा और गुना आरोन भगवंतपुर-सिरोंज बैरसिया-भोपाल रेल लाइन का सर्वे हुआ था। लेकिन अब तक किसी भी रूट पर रेल लाइन नहीं डाली जा सकी है। (mp news)
अब सांसद डॉ लता वानखेड़े ने रेल मंत्री तक लोगों की मांग व जरूरत को रखा। इसके बाद बीना से ब्यावरा रेल लाइन की उम्मीद बढ़ गई है। सांसद ने बताया कि मांग के बाद रेल लाइन डालने का सर्वे शुरू करा जा रहा है।
विदिशा जिले की लटेरी तहसील के भील, बंजारा समाज के गांव सोजनीखेड़ा, आरीताजपुरा, जरसेना, बसीरगढ़, चमर उमरिया, ईशरवास के अधिकांश ग्रामीण अभी तक ट्रेन में सफर नहीं कर पाए, है, क्योंकि यहां रेल लाइन नहीं है। क्षेत्र की 25 फीसदी आबादी अभी तक कभी ट्रेन में नहीं बैठी है।
विदिशा जिले की पठारी, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी शमशाबाद, नटेरन, ग्यारसपुर, त्यांदा तहसील में अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची है। हालांकि जिला मुख्यालय विदिशा, गंजबासौदा व गुलाबगंज तहसील में रेलवे स्टेशन है। इन तीनों स्टेशनों से जिले के अधिकांश यात्री ट्रेन में सवार होते हैं। नई रेल लाइन के डलने से विदिशा सहित गुलाबगंज, गंजबासौदा व मंडीबामोरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा। (mp news)
रेल लाइन के लिए 3 मई 1998 को आनंदपुर के ग्राम जावती से विदिशा होते हुए दिल्ली तक साइकिल यात्रा निकाली थी। दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी, रेल मंत्री नितीश कुमार से मुलाकत की थी।- बृजनारायण शर्मा, ग्राम जावती
