राष्ट्रीय

क्या दिल्ली के प्रदूषण से होगा पुतिन का स्वागत, जहरीली हवा क्यों नहीं चर्चा का मुद्दा

Putin India Visit 2025' रूसी राष्ट्रपति पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 02, 2025

Putin India Visit 2025

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ( AI Generated Symbolic Photo)

Putin India Visit 2025: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अब करीब है। वे 4 और 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के न्योते पर आ रहे पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह राज्य यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का औपचारिक स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन होगा। पुतिन 4 दिसंबर को नई दिल्ली आएंगे। वे सीधे पीएम मोदी से मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दूसरे दिन, 5 दिसंबर को दोनों देशों के बीच आयोज्य शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा होगी। क्रेमलिन के अनुसार, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और मानवीय सहयोग पर फोकस रहेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। कई अंतर-सरकारी और व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में कौन-से मुद्दे प्रमुख होंगे ?

इस चर्चा में रक्षा क्षेत्र सबसे ऊपर है। भारत पांच और S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है। ये सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में प्रभावी साबित हुए। इसके अलावा, मिसाइलों का बड़ा स्टॉक भी मांगा जाएगा। रूस भारत को Su-57 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है। यह अमेरिकी F-35 का विकल्प हो सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार, "Su-57 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान है।" ऊर्जा पर फोकस रहेगा। रूस से तेल आयात की निरंतरता और स्थिरता पर बात होगी।

दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की योजना

नाभिकीय ऊर्जा भी एजेंडे पर है। छोटे और मध्यम रिएक्टरों पर सहयोग बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए RuPay और मीर पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की योजना है। इससे रुपया-रूबल ट्रेड आसान होगा। यूक्रेन युद्ध पर मोदी शांति की अपील दोहराएंगे। भारत का स्टैंड साफ है- "युद्ध का समय नहीं।" पुतिन से क्षेत्रीय स्थिरता पर सलाह लेंगे। कुल मिलाकर, यह दौरा विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा।

दिल्ली का औसत AQI 304, इससे सांस लेने में दिक्कत

अब दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं। पुतिन के स्वागत में जहरीली हवा ही तो होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2 दिसंबर 2025 को दिल्ली का औसत AQI 304 है। यह "बहुत खराब" श्रेणी में आता है। CPCB के मानकों में 301-400 AQI बहुत खराब माना जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत और लोगों को आंखों में जलन की ​तकलीफ हो रही है।

नई दिल्ली की जहरीली हवा ने बिगाड़ा पूरा माहौल

नई दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति और गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार आनंद विहार में AQI 383, वजीरपुर 362, आरके पुरम 356 और नेहरू नगर सबसे खराब रहा, जहां AQI 400 से ऊपर चला गया। ITO पर 331 और अक्षरधाम मंदिर के पास 383 दर्ज किया गया। CPCB की 1 दिसंबर के बुलेटिन में कहा गया कि PM2.5 और PM10 कणों का स्तर चिंताजनक है। सर्दी शुरू होते ही कोहरे ने शहर को घेर लिया है। IMD के अनुसार, दिल्ली का तापमान 7-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो प्रदूषण और अधिक बढ़ाएगा।

हवा की गुणवत्ता पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रदूषण सियासी चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं है? विपक्ष चुप है। सत्ताधारी दल भी बहस से दूर हैं। पुतिन जैसे मेहमान के दौरे पर फोकस है, लेकिन हवा की गुणवत्ता पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत निर्माण बंद है, वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन इसका असर कम नजर आ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं, पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और उद्योग प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इधर CPCB की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2025 का औसत AQI 357 था, जो पिछले साल से कम है, लेकिन अभी भी खतरनाक है। सवाल यह है कि क्या ऐसे में पुतिन को हेलीकॉप्टर से ही घुमाया जाएगा?

