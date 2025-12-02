क्या दिल्ली के प्रदूषण से होगा पुतिन का स्वागत, जहरीली हवा क्यों नहीं चर्चा का मुद्दा

Putin India Visit 2025: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अब करीब है। वे 4 और 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के न्योते पर आ रहे पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह राज्य यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का औपचारिक स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन होगा। पुतिन 4 दिसंबर को नई दिल्ली आएंगे। वे सीधे पीएम मोदी से मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दूसरे दिन, 5 दिसंबर को दोनों देशों के बीच आयोज्य शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा होगी। क्रेमलिन के अनुसार, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और मानवीय सहयोग पर फोकस रहेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। कई अंतर-सरकारी और व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।