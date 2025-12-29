प्राचीन मंदिर में दिखा विचित्र पक्षियों का जोड़ा, गरुड़ देव होने का दावा, देखें दुर्लभ घटना

प्राचीन मंदिर में दिखा विचित्र पक्षियों का जोड़ा (Photo Source- Patrika)
Ancient Narsingh Temple :मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में नजर आए विचित्र पक्षियों का जोड़ा अब सोशल मीडिया खासा चर्चा का विषय बन गया है। इन अजीब से पक्षियों को लेकर लोगों में कौतूहल का माहौल है। बता दें कि, सामने आए वीडियो में मंदिर की गुंबद पर बने अंधेरे से खंडहरनुमा कमरे में दो सफेद रंग के दुर्लभ पक्षी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। खास बात ये है कि, स्थानीय लोगों में इन पक्षियों को लेकर 'गरुण देव' होने तक का दावा किया जा रहा है।
इन दुर्लभ पक्षियों के जोड़े को ग्राम देवता के नाम से प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर की मरम्मत के दौरान देखा गया है। कर्मचारी मंदिर के ऊपरी हिस्से में बनी गुंबद के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दी। पहले तो कर्मचारी आवाज से घबराकर नीचे आ गए। फिर मंदिर के पुजारी समेत समिति के लोगों को के साथ स्थानीय लोग इकट्ठे होकर कमरे तक गए तो वहां उन्हें इन विचित्र पक्षियों का जोड़ा नजर आया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ये पक्षी सांप जैसी फुसकार मारने जैसी विचित्र आवाज भी निकाल रहे थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। इधर, मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि, भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। ये दोनों पक्षी भगवान विष्णु के वाहन गरुण हैं, जो यहां बरसों से रह रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग इन्हें माता लक्ष्मी का वाहन बताते हुए कह रहे हैं कि, ऐसे दुर्लभ पक्षी दिखाई देना जीवन में शुभ संकेत का प्रतीक हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंदिर के पुजारी का दावा है कि, इन पक्षियों के दिखने की घटना कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले साल 1985 में भी इसी तरह इन पक्षियों का जोड़ा दिखा था। उस समय भी इन्हें लेकर खासा चर्चाओं का दौर चला, लेकिन अचानक ही ये जोड़ा गायब हो गया। अब दोबारा ये जोड़ा दिखा है। वहीं, दूसरी तरफ पक्षियों के जानकार इन्हें दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू होने का दावा कर रहे हैं।
