प्राचीन मंदिर में दिखा विचित्र पक्षियों का जोड़ा, गरुड़ देव होने का दावा, देखें दुर्लभ घटना

Ancient Narsingh Temple :मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में नजर आए विचित्र पक्षियों का जोड़ा अब सोशल मीडिया खासा चर्चा का विषय बन गया है। इन अजीब से पक्षियों को लेकर लोगों में कौतूहल का माहौल है। बता दें कि, सामने आए वीडियो में मंदिर की गुंबद पर बने अंधेरे से खंडहरनुमा कमरे में दो सफेद रंग के दुर्लभ पक्षी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। खास बात ये है कि, स्थानीय लोगों में इन पक्षियों को लेकर 'गरुण देव' होने तक का दावा किया जा रहा है।