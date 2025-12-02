स्विमिंग पूल में मिली मोहब्बत..लहरों पर 15 मिनट में शादी! 78 की दुल्हन और 83 के दूल्हे की अनूठी लव स्टोरी

Pool Wedding Seniors: सांसों में महकती क्लोरीन की खुशबू, पानी में मचलती लहरें और रोमांंटिक मूड में दो जज्बाती बुजुर्ग दिलों की धड़कनें..। इस शादी में वह सब कुछ था, जो दो प्यार करने वालों को दीवाना बना दे। यह सच्ची लव स्टोरी सुन कर हर दिल मुस्कुरा उठेगा। अमेरिका के इलिनॉयस में एक इनडोर स्विमिंग पूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 78 साल की मार्लीन पार्सन्स (Marlene Parsons) और 83 साल के एडवर्ड ला रू (Edward La rue) ने उसी स्विमिंग पूल में शादी कर ली (Pool Wedding Seniors), जहां तीन साल पहले उनकी वॉटर एरोबिक्स क्लास के दौरान पहली मुलाकात हुई थी। दुल्हन ने खूबसूरत टूटू स्कर्ट के ऊपर आकर्षक स्विमिंग ट्रंक पहना और चमकते सफेद वॉटर शूज़ में दूल्हे का हाथ थाम कर पानी में उतरी। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और उसी गुनगुने पानी में पति-पत्नी बन गए।