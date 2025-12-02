स्विमिंग पूल में मिली मोहब्बत..लहरों पर 15 मिनट में शादी! 78 की दुल्हन और 83 के दूल्हे की अनूठी लव स्टोरी

अमेरिका के इलिनॉयस में एक बुजुर्ग कपल ने स्विमिंग पूल में शादी की। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)
Pool Wedding Seniors: सांसों में महकती क्लोरीन की खुशबू, पानी में मचलती लहरें और रोमांंटिक मूड में दो जज्बाती बुजुर्ग दिलों की धड़कनें..। इस शादी में वह सब कुछ था, जो दो प्यार करने वालों को दीवाना बना दे। यह सच्ची लव स्टोरी सुन कर हर दिल मुस्कुरा उठेगा। अमेरिका के इलिनॉयस में एक इनडोर स्विमिंग पूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 78 साल की मार्लीन पार्सन्स (Marlene Parsons) और 83 साल के एडवर्ड ला रू (Edward La rue) ने उसी स्विमिंग पूल में शादी कर ली (Pool Wedding Seniors), जहां तीन साल पहले उनकी वॉटर एरोबिक्स क्लास के दौरान पहली मुलाकात हुई थी। दुल्हन ने खूबसूरत टूटू स्कर्ट के ऊपर आकर्षक स्विमिंग ट्रंक पहना और चमकते सफेद वॉटर शूज़ में दूल्हे का हाथ थाम कर पानी में उतरी। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और उसी गुनगुने पानी में पति-पत्नी बन गए।
यह साल 2022 की बात है। दोनों अपने-अपने जीवनसाथी को खो चुके थे। मार्लीन के पति डेल की मौत 2020 में फेफड़ों की बीमारी से हुई थी, जबकि एडवर्ड की पत्नी जॉर्जिया 2019 में खून की गंभीर बीमारी से चल बसीं थीं। दोनों ही दुबारा शादी के मूड में नहीं थे। लेकिन किसे पता था कि वॉटर एरोबिक्स की क्लास मे छींटाकशी से शुरू हुआ यह मजाक प्यार में बदल जाएगा ?
अमेरिका के इलिनॉयस में मार्लीन और एडवर्ड की लव स्टोरी स्विमिंग पूल में परवान चढ़ी। ( फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)
एडवर्ड को क्लास में सब पर प्यार से पानी छिड़कने की आदत थी। ज्यादातर लोग इस बात से नाराज हो जाते थे, पर मार्लीन हँसते हुए जवाबी हमला करते हुए पानी छिड़कती थीं। दोनों में हंसी-मजाक और चुहल धीरे-धीरे बातचीत में बदल गया। इसके बाद दोनों दिसंबर 2023 में पहली डेट पर चाइनीज रेस्तरां गए। दोनों को एक जैसे शौक थे – सूप बनाना, किताबें पढ़ना और वर्ड सर्च पजल सॉल्व करना। क्लास में जब कोई नहीं देखता था, तो वे उसे चुपके से किस भी कर लेते थे।
अमेरिका के इलिनॉयस में मार्लीन और एडवर्ड स्विमिंग पूल में एक दूसरे पर पानी उछालते हुए। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका.)
मार्च के महीने में एडवर्ड ने मार्लीन को प्रपोज कर दिया। मार्लीन पहले हिचकिचाईं, मगर फिर सोचा कि डेल के जाने के बाद जिस शख्स ने उन्हें फिर से हंसना सिखाया, उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकती हैं ? कुछ दिन बाद उसने हंसते हुए 'हां' कह दिया। मार्लीन कहती हैं, “हम दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं। एक ही चीजें पसंद हैं, एक-दूसरे को चिढ़ाना पसंद… लगता है ऊपर वाला ने हमें एक-दूसरे के लिए बनाया था।”
वाईएमसीए की सीनियर एक्वेटिक्स डायरेक्टर एली मॉर्गन ने मजाक में कहा था, “तुम दोनों यहीं पूल में शादी कर लो,आखिर मिले भी तो यहीं हो!” दोनों हंस पड़े थे। इसके बाद अक्टूबर में मार्लीन खुद उनके ऑफिस गईं और बोलीं, “वो ऑफर अभी भी है ना ?” एली हैरान रह गईं – “पूल में? सच में?” और बस, तैयारी शुरू हो गई।
इंतजार खत्म हुआ और 12 नवंबर को शादी का दिन आया। उस दिन क्लास कैंसिल कर दी गई। लाइफगार्ड ने सफेद फोम नूडल्स को गुलाब का शेप देकर खूबसूरती से सजाया। यही नहीं, खिड़कियों पर गुलाब और कार्नेशन लटकाए गए। एडवर्ड टक्सीडो प्रिंट वाली शर्ट में निकले तो सबने तालियां बजाईं। मार्लीन एटा जेम्स के गाने “एट लास्ट” पर बुके लिए पानी की ओर चलीं।
इस खूबसूरत मौके पर दोनों ने वॉव्स भी बड़े मजेदार लिखे थे। एडवर्ड ने कहा, “ये रिंग इस बात की गवाही है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, कभी-कभी रिमोट भी दे दूंगा और कोशिश करूँगा कि सामान इधर-उधर न छोड़ूं!” मार्लीन ने हंसते हुए जवाब दिया, “मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताने पर कम झल्लाऊंगी… और कभी-कभी खाना भी बना दूंगी!”
रिंग एक्सचेंज के बाद एडवर्ड ने मार्लीन की नीली-सफेद गार्टर निकाल कर पानी में उछाली। मार्लीन ने बुके फेंका। फिर संगीत की मधुर धुन पर 25 सहेलियां गोल घेरा बना कर “ओनली यू” गाने पर नाचने लगीं। बीच में मार्लीन ने एडवर्ड पर पानी छिड़का, एडवर्ड ने भी जवाबी हमला किया और दोनों गले लग गए। पूरी शादी महज 15 मिनट में पूरी हो गई – ताकि 10 बजे वाली एक्सरसाइज क्लास मिस न हो!
उन्होंने अलग कमरे में केक काटा। हनीमून के अगले दिन सुबह 9 बजे फिर वही YMCA, वही पूल, वही वॉटर एरोबिक्स क्लास। मार्लीन हँसते हुए कहती हैं, “हम जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेते। जिंदगी बहुत छोटी है, बस खुश रहो, प्यार करो और हँसते रहो।” आखिरकार दोनों ने यह साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। लव स्टोरी में जो दिल को अच्छा लगे, वही जिंदगी का हमसफर बनता है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग