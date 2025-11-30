महिला ने अपने पूर्व पति की पत्नी को किडनी डोनेट कर किया कमाल, 10 साल पहले ही हो चुका था तलाक

सर्जन एरिक सिस्किंड ने कहा, “दोनों महिलाओं को साथ देख कर हर कोई हैरान रह गया। इतना प्यार, इतनी दोस्ती – यह तो चमत्कार है।” अब दोनों ठीक हैं। डायलिसिस के बाद एंजेला अब अस्पताल से आजाद है। दोनों रोज बातें करती हैं, हफ्ते में कई बार मिलती हैं। अमांडा एंजेला के घर पर रात को भी कभी-कभी रुक भी जाती हैं। दोनों परिवार एक साथ डिनर करते हैं और गेम खेलते हैं। एंजेला कहती हैं, “बच्चे हमें एक साथ देख कर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मेरा मानना है कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। माफी ने सचमुच मेरी जान बचा ली।”