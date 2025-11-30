महिला ने अपने पूर्व पति की पत्नी को किडनी डोनेट कर किया कमाल, 10 साल पहले ही हो चुका था तलाक

खुशी से चहकतीं अमांडा मैककोवन और एंजेला मैपल्स। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका.)
Ex-Wife Kidney Donation: ज्यादातर लोग तलाक होने के बाद एक-दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग रिश्तों की कद्र नहीं करते, उनके लिए यह एक बेहतरीन मिसाल है। एक महिला का अपने पति से तलाक हो गया और पति ने दूसरी शादी कर ली।
इस महिला ने अपने पति की मौजूदा बीवी एंजेला मैपल्स को किडनी देकर (Ex-Wife Kidney Donation) अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। अमेरिका की अमांडा मैककोवन (Amanda McCowan Angela Maples) ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया। वही एंजेला, जिसके साथ अमांडा (Kidney Transplant Ex Husband Wife) कभी एक कमरे में रहना भी पसंद नहीं करती थीं, अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी हैं।
यह साल 2015 की बात है। अमांडा और जोशुआ मैपल्स का तलाक हुआ। दोनों के दो बच्चे थे- जैकब (अब 15) और एंस्ले (अब 10)। तलाक इतना कड़वा था कि कस्टडी को लेकर बरसों तक दोनों में झगड़े चलते रहे। जोशुआ ने 2017 में जब एंजेला से शादी की तो यह बात अमांडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं।
अमांडा ने बताया, “पहली मुलाकात में ही मैंने मुझे यह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने यह फैसला ले लिया कि मैं अपने बच्चों को इससे दूर रखूंगी।” दोनों के बीच इतनी अधिक नफरत पनप चुकी थी कि एक-दूसरे के सामने आते ही माहौल खराब हो जाता था। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था।
अस्पताल में बीमार एंजेला और उसके साथ बैठी अमांडा मैककोवन। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)
सन 2020 में अमांडा का बड़ा बेटा जैकब पढ़ाई के लिए पापा और एंजेला के पास ग्रैनबरी चला गया। अमांडा को इस बात को लेकर हैरानी हुई कि एंजेला बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। फिर अमांडा का दूसरा तलाक हो गया। परेशानियों से घिरी अमांडा के लिए एंजेला सहारा बन गईं। अमांडा ने कहा,“मैं जब भी फंसी तब एंजेला ही मेरा फोन उठाती थीं। धीरे-धीरे हम दोनों ने पुरानी कड़वाहट भुला दी।”
फिर 2022 का वो बुरा साल आया। हवाई ट्रिप से लौटी एंजेला को अचानक कमजोरी, और थकान महसूस होने लगी। जांच में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ऑटोइम्यून बीमारी शरीर को खुद की किडनी पर हमला करने के लिए मजबूर कर रही है। एंजेला को किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट में डाला गया और रोज 14 घंटे डायलिसिस करना शुरू किया गया। एंजेला ने बताया,“ तब मेरी जिंदगी नरक बन गई थी।
हर रोज 14 घंटे मशीन से बंधी रहती थी। ” मुश्किल यह थी कि दो डोनर मिले भी थे, मगर दोनों ने आखिरी मौके पर मना कर दिया। बड़ी उधेड़बुन चल रही थी और एंजेला की हालत भी बिगड़ती चली जा रही थी। अमांडा ने जून 2025 में टेस्ट करवाया। किस्मत देखें कि पति की जिंदगी में जो मिसमैच थी, उसकी ही किडनी मौजूदा वाइफ के लिए मैच हो गई। कुदरत का करिश्मा देखिए कि अगस्त में फोन आया – “अमांडा, तुम सिर्फ मैच नहीं… परफेक्ट मैच हो!”
अमांडा हँसते हुए कहती हैं, “ गॉड का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। जिससे मैं 10 साल पहले नफरत करती थी, उसी को अपनी किडनी दे रही हूं।” 13 अक्टूबर 2025 को टेक्सास हेल्थ हैरिस मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में दोनों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रॉबिन डाई ने आश्चर्य करते हुए कहा, “हमारे अस्पताल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अपने एक्स हसबैंड की वर्तमान पत्नी को किडनी दे।”
सर्जन एरिक सिस्किंड ने कहा, “दोनों महिलाओं को साथ देख कर हर कोई हैरान रह गया। इतना प्यार, इतनी दोस्ती – यह तो चमत्कार है।” अब दोनों ठीक हैं। डायलिसिस के बाद एंजेला अब अस्पताल से आजाद है। दोनों रोज बातें करती हैं, हफ्ते में कई बार मिलती हैं। अमांडा एंजेला के घर पर रात को भी कभी-कभी रुक भी जाती हैं। दोनों परिवार एक साथ डिनर करते हैं और गेम खेलते हैं। एंजेला कहती हैं, “बच्चे हमें एक साथ देख कर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मेरा मानना है कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। माफी ने सचमुच मेरी जान बचा ली।”
अमांडा कहती हैं, “अगर पहले पता होता कि मैं परफेक्ट मैच हूं, तो एक दिन भी एंजेला को तकलीफ में नहीं देखती।” इस तरह एक किडनी ने न सिर्फ एंजेला की जान बचाई, बल्कि एक पूरा परिवार फिर से जोड़ दिया।
एंजेला मैपल्स को किडनी मिलने पर खुश होता परिवार। ( फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट,डिजाइन: पत्रिका)
बहरहाल, आज दोनों महिलाएं चाहती हैं कि उनकी कहानी दूसरे लोगों को भी माफ करना सिखाए। इस भावनात्मक किस्से से यह बात साबित होती है कि अगर तलाक हो भी जाए तो रिश्ते खत्म नहीं होते। इस कहानी एक सीख और मिलती है कि अगर दिल से माफ कर दो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है।
(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख Patrika.com पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)
