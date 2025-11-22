यहां गाय को सहलाने और उसके सामने 30 मिनट संगीत बजाने के लेते हैं पैसे, ऐसे कमा रहे हैं लाखों, दूध बेचने से ज्यादा कमाई

Cow Cuddling Therapy: दुनिया भर में दूध के दाम गिर रहे हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट किसान रो नहीं रहे हैं,बल्कि उन्होंने एक नया तरीका निकाला है और वह है गायों को “स्पा ट्रीटमेंट” (Cow Cuddling Therapy) देना। यह बहुत रोचक है, लोग आते हैं, शास्त्रीय संगीत के बीच बछड़ों को गले लगाते (Cow Hugging Business) हैं, उनके सीने पर कान रख कर धीमी धड़कन सुनते हैं और तनाव भूल जाते हैं। 30 मिनट की ये रोमांचक थैरेपी 1000-1500 रुपये तक की पड़ती है। सुनने में बहुत अजीब लगता है? लेकिन ये बिजनेस (Dairy Farm Side Income) अब अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स में धूम मचा रहा है।