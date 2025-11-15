नियमित रूप से संगीत सुनना कर सकता है डिमेंशिया का खतरा कम – New Study

Music Can Reduce The Risk of Dementia: संगीत हर कण में हर पल में हमारी जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद है। चाहे वो खाना बनाते वक्त हो, नहाते वक्त हो या फिर पूजा करते वक्त। यहां तक कि आज कल तो लोग ऑफिस में भी अपना पसंदीदा संगीत सुनना पसंद करते हैं। संगीत कोई भी हो मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। अगर हम कहें कि संगीत और इंसानों का आपस में अटूट रिश्ता है, तो गलत नहीं है। वहीं, एक रिसर्च से भी यह सामने आया है कि अगर रोजाना 1 घंटे संगीत सुना जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या काफी कम हो सकती है। मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संगीत सुनने वाले व्यक्तियों में भूलने की बीमारी यानि डिमेंशिया का खतरा काफी कम होता है।