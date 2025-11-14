Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

MP News: मध्य प्देश की राजधानी भोपाल समेत एमपी में तेजी से बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बर्नआउट के मामले, यहां जानें क्या है ये नई बीमारी, क्यों कर रही परेशान, कैसे टूट रहे रिश्ते, एक्सपर्ट से जाने वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 14, 2025

MP News know the Symptoms causes prevention of relationship burnout

MP News know the Symptoms causes prevention of relationship burnout(फोटो: सोशल मीडिया modify by patrika.com)

MP News: जब रिश्ता बोझ लगने लगे, प्यार की जगह थकान महसूस होने लगे, ऊपर से रिश्ता बड़ा खूबसूरत, लेकिन भीतर से दोनों के मन खाली-खाली, किसी को बहुत प्यार करते हुए भी लगता है अब बात करने का मन नहीं जाने दो.. अब प्यार.. प्यार नहीं रहा, मैं थक गया हूं... रिश्ते में रहते हुए भी आप अगर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, ये डिप्रेशन से भी बड़ी बीमारी, भूलकर भी न करें इग्नोर। patrika.com ने इस गंभीर विषय पर की राजधानी भोपालके मशहूर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से बात...

रिलेशनशिप बर्नआउट के कारण (Relationship Burnout Causes)

रिलेशनशिप बर्नआउट धीरे-धीरे विकसित होने वाली नेगेटिव प्रक्रिया है। छोटी-छोटी झुंझलाहट या दूरियां महसूस होने लगती हैं। फिर समय के साथ-साथ आपका रिश्ता इमोशनली ड्रेन होने लगता है यानी भावनात्मक रूप से भी थकाने वाला बन जाता है। मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं रिलेशनशिप बर्नआउट के 6 बड़े कारण हैं...

1. लगातार और हर बात पर बहस, झगड़े, गलतफहमी या फिर असहमति।

2.भावनात्मक सपोर्ट की कमी, जैसे पार्टनर से समझ या साथ न मिल पाना।

3.कम्युनिकेशन गैप जैसे बातें न हो पाना, बातें होते हुए भी उन्हें समझा न जाना।

4.ज्यादा उम्मीदें, बैलेंस कम, यानी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन दूसरा बहुत कम।

5. ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म जैसे, हर रिश्ते को आदर्श रिश्ता बनाने का प्रेशर।

6. वर्क स्ट्रेस, थकान, जैसे ऑफिस और घर की थकान का असर रिश्ते पर नजर आना।

रिलेशनशिप बर्नआउट के लक्षण (Relationship Burnout Symptoms)

त्रिवेदी कहते हैं कि रिलेशनशिप बर्नआउट के लक्षण पहचानकर आप आसानी से इसे समझ सकते हैं-

यहां जानें रिलेशनशिप में ब्रेकअप और बर्नआउट का फर्क

ब्रेकअप ऐसी स्थिति है जब दो लोग एक-दूसरे का साथ छोड़ने का फैसला जानबूझकर लेते हैं, इसके पीछे उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसके विपरीत रिलेशनशिप बर्नआउट में रिश्ते में रहते हुए लगता है कि साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन मन अब नहीं मिल रहे, प्यार तो है, लेकिन अब बात नहीं करना, इच्छा तो है, लेकिन मन और ऊर्जा दोनों खत्म हो चुके हैं।

अगर आप भी गुजर रहे इस दौर से तो जानें क्या करें?

अगर आपको भी महसूस होता है कि आप रिलेशनशिप बर्नआउट के दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसी कंडिशन में डॉ. त्रिवेदी कहते हैं कि आप कुछ न करें शांत रहें और ये नई पहल जरूर ट्राई करें-

1. कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करें

जी हां, इस कंडिशन में आपकी बड़ी पहल यही होनी चाहिए। ईमानदारी से अपने पार्टनर से बात करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।

2.थोड़ी दूरी बनाए, स्पेस जरूर दें

कभी-कभी रिलेशन को भी रीसेट टाइम चाहिए होता है, इसलिए रिश्तों में थोड़ी दूरी जरूर बनाएं। एक स्पेस देना बेहतर होगा। ये रिश्ते को हमेशा ताजा बनाए रखेगा।

3.सेल्फ केयर पर फोकस जरूरी

नींद, खाना, एक्सरसाइज या कोई हॉबी, इनके लिए समय निकालें। ये आपको एक नई ऊर्जा देगा।

4. उम्मीदों को संतुलित करें

कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनफ (Enough) को अहमियत देना सीखें।

5. कपल थेरेपी या काउंसलिंग लें

मनोवैज्ञानिक आपको रिश्ते की थकान का कारण समझाने और उनका हल निकालने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में ये थेरेपी आपको प्यारे रिश्ते को और खूबसूरत बना सकती है।

ये भी पढ़ें

Wildlife के असली हीरो, जंगल के अंधेरों में साहसी यादों के चमकदार किस्से, संघर्षों की अनकही दास्तान
Patrika Special News
Wildlife real hero patrika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

14 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / ‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Vande Matram : ‘अंग्रेजों की सेवा के लिए बंकिमचंद्र को मिली थी CIE की पदवी’ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद का क्या है इतिहास?

Shamsul Islam on Jana Gana Mana Row
Patrika Special News

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

Jaisalmer Airport
Patrika Special News

Children’s Day Special: जिस हवेली में हुई शादी वहां दोबारा नहीं गए पंडित नेहरू, अब किस हाल में है जवाहरलाल का ससुराल?

पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुसराल (Photo-X @kkjourno)
Patrika Special News

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़! चरखे की खटपट में आत्मनिर्भरता की कहानी, महिलाएं मांग रही बोनस

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़(photo-patrika)
Patrika Special News

Rajasthan : राजस्थान के इस नृत्य को देख विदेशी हो जाते हैं सम्मोहित, ये 6 नृत्य भी हैं बहुत खास

Foreigners are mesmerized by see Rajasthan this dance these 6 dances are very special
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.