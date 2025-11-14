‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

MP News: जब रिश्ता बोझ लगने लगे, प्यार की जगह थकान महसूस होने लगे, ऊपर से रिश्ता बड़ा खूबसूरत, लेकिन भीतर से दोनों के मन खाली-खाली, किसी को बहुत प्यार करते हुए भी लगता है अब बात करने का मन नहीं जाने दो.. अब प्यार.. प्यार नहीं रहा, मैं थक गया हूं... रिश्ते में रहते हुए भी आप अगर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, ये डिप्रेशन से भी बड़ी बीमारी, भूलकर भी न करें इग्नोर। patrika.com ने इस गंभीर विषय पर की राजधानी भोपालके मशहूर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से बात...