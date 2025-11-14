‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

MP News know the Symptoms causes prevention of relationship burnout(फोटो: सोशल मीडिया modify by patrika.com)
MP News: जब रिश्ता बोझ लगने लगे, प्यार की जगह थकान महसूस होने लगे, ऊपर से रिश्ता बड़ा खूबसूरत, लेकिन भीतर से दोनों के मन खाली-खाली, किसी को बहुत प्यार करते हुए भी लगता है अब बात करने का मन नहीं जाने दो.. अब प्यार.. प्यार नहीं रहा, मैं थक गया हूं... रिश्ते में रहते हुए भी आप अगर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, ये डिप्रेशन से भी बड़ी बीमारी, भूलकर भी न करें इग्नोर। patrika.com ने इस गंभीर विषय पर की राजधानी भोपालके मशहूर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से बात...
रिलेशनशिप बर्नआउट धीरे-धीरे विकसित होने वाली नेगेटिव प्रक्रिया है। छोटी-छोटी झुंझलाहट या दूरियां महसूस होने लगती हैं। फिर समय के साथ-साथ आपका रिश्ता इमोशनली ड्रेन होने लगता है यानी भावनात्मक रूप से भी थकाने वाला बन जाता है। मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं रिलेशनशिप बर्नआउट के 6 बड़े कारण हैं...
1. लगातार और हर बात पर बहस, झगड़े, गलतफहमी या फिर असहमति।
2.भावनात्मक सपोर्ट की कमी, जैसे पार्टनर से समझ या साथ न मिल पाना।
3.कम्युनिकेशन गैप जैसे बातें न हो पाना, बातें होते हुए भी उन्हें समझा न जाना।
4.ज्यादा उम्मीदें, बैलेंस कम, यानी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन दूसरा बहुत कम।
5. ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म जैसे, हर रिश्ते को आदर्श रिश्ता बनाने का प्रेशर।
6. वर्क स्ट्रेस, थकान, जैसे ऑफिस और घर की थकान का असर रिश्ते पर नजर आना।
त्रिवेदी कहते हैं कि रिलेशनशिप बर्नआउट के लक्षण पहचानकर आप आसानी से इसे समझ सकते हैं-
ब्रेकअप ऐसी स्थिति है जब दो लोग एक-दूसरे का साथ छोड़ने का फैसला जानबूझकर लेते हैं, इसके पीछे उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसके विपरीत रिलेशनशिप बर्नआउट में रिश्ते में रहते हुए लगता है कि साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन मन अब नहीं मिल रहे, प्यार तो है, लेकिन अब बात नहीं करना, इच्छा तो है, लेकिन मन और ऊर्जा दोनों खत्म हो चुके हैं।
अगर आपको भी महसूस होता है कि आप रिलेशनशिप बर्नआउट के दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसी कंडिशन में डॉ. त्रिवेदी कहते हैं कि आप कुछ न करें शांत रहें और ये नई पहल जरूर ट्राई करें-
1. कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करें
जी हां, इस कंडिशन में आपकी बड़ी पहल यही होनी चाहिए। ईमानदारी से अपने पार्टनर से बात करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
2.थोड़ी दूरी बनाए, स्पेस जरूर दें
कभी-कभी रिलेशन को भी रीसेट टाइम चाहिए होता है, इसलिए रिश्तों में थोड़ी दूरी जरूर बनाएं। एक स्पेस देना बेहतर होगा। ये रिश्ते को हमेशा ताजा बनाए रखेगा।
3.सेल्फ केयर पर फोकस जरूरी
नींद, खाना, एक्सरसाइज या कोई हॉबी, इनके लिए समय निकालें। ये आपको एक नई ऊर्जा देगा।
4. उम्मीदों को संतुलित करें
कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनफ (Enough) को अहमियत देना सीखें।
5. कपल थेरेपी या काउंसलिंग लें
मनोवैज्ञानिक आपको रिश्ते की थकान का कारण समझाने और उनका हल निकालने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में ये थेरेपी आपको प्यारे रिश्ते को और खूबसूरत बना सकती है।
