Wildlife के असली हीरो, जंगल के अंधेरों में साहसी यादों के चमकदार किस्से, संघर्षों की अनकही दास्तान

MP News: कभी कंधे पर लकड़ी की राइफल, कभी रात के अंधेरों में हाथों से झांकती टॉर्च की रोशनी, चारों तरफ घना गहराता जंगल, वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे वन कर्मियों और अधिकारियों की कहानी की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में होती है। 9 से 5 नहीं, पूरे 24 घंटे सात दिन की ड्यूटी इस पर भी अगले दिन ये कहां तैनात होंगे वो भी इन्हें नहीं पता होता। मध्य प्रदेश के जंगलों की हिफाजत करते ये सेवक हमारे और आपके रक्षक भी हैं, क्यों कि वाइडलाइफ है तो हम हैं…इनकी सांसें थमने लगीं, तो हमारी भी धड़कने रुकने में समय नहीं लगेगा। क्या आप जानते हैं कितना कठिन है इनका काम… patrika.com ने Wildlife के असली हीरो के एपिसोड 4 में लेकर आया है… हर दिन नए संघर्ष से जूझते वन वीरों की कहानियां, जो हैं बड़ी रोचक, जंगलों के अंधेरों में चमकदार यादों के साहसी किस्सों और संघर्षों की अनकही दास्तान