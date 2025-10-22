‘Wildlife’ बचाने तांत्रिक बने, कभी अपराधियों से लड़ी जंग, महिला वनकर्मियों की हैरतअंगेज-चौंकाने वाली कहानियां

MP News: क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जंगल न रहे..तो क्या होगा? क्योंकि इनके बिना हमारी सांसें तक थम जाएंगी.. इनके हरे-भरे साये हमें रोमांच और जोश से भर देते हैं… क्योंकि इनकी सुरक्षा का जिम्मा है फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर, रेंज ऑफिसर के हाथ में... ये ऐसे ओहदे हैं, जिन पर बैठे वनकर्मियों को वाइल्डलाइफ की सुरक्षा के लिए कदम-कदम पर खतरों से जूझना होता है, लेकिन जान जाने का जोखिम भी इन्हें रोक पाने की जुर्रत नहीं कर पाता। कुछ भी करने को तैयार ये वनकर्मी अपराधियों की साजिश का शिकार भी होते हैं… तो कभी अपराधियों को पकड़कर ही दम लेते हैं... दर्द और साहस से भरी ये सच्ची कहानियां पढ़कर, सुनकर क्या आप भी बनना चाहेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर...?